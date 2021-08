Meer dan zevenhonderd doden na aardbeving in Haïti

Bij de zware aardbeving die zaterdag Haïti heeft getroffen, zijn zeker 724 mensen omgekomen, zo heeft de civiele bescherming zondag meegedeeld. In een eerdere balans was er sprake van 304 doden. De noodtoestand is uitgeroepen. Het Rode Kruis roept Haïtianen op om bloed te doneren, aldus de Belgische ereconsul aan VRT.

Haïti werd zaterdagmorgen om 8.29 uur lokale tijd (14.29 uur Belgische tijd) opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 7,2, meldde het Amerikaans geofysisch instituut USGS. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 10 kilometer diepte, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Lous du Sud. Zondag zijn er in totaal al 724 overlijdens gemeld, een cijfer dat waarschijnlijk komende uren en dagen nog zal oplopen. Er zijn 500 dodelijke slachtoffers in het zuiden, 100 in Grand’Anse, 122 in Nippes en 2 in het noordoosten. Er zijn ook meer dan 2.800 gewonden geteld.

Krachtiger dan die van 2010

De zware aardbeving was over heel Haïti te voelen, en vanuit de steden Jérémie en Les Cayes zijn er al meldingen van materiële schade. Het epicentrum bevond zich op 10 km diepte, 12 km ten noordoosten van Saint-Lous du Sud. De beving was te voelen tot in Jamaica en Cuba. Na de aardbeving werd tsunamialarm geslagen. Op sociale media doen nu ook verschillende video’s de ronde waarop te zien is hoe het water stilletjes aan de stad Las Cayes binnenstroomt nadat de zee zich voordien fel aan het terugtrekken was.

Met een magnitude van 7,2 , is de aardbeving krachtiger dan de zware aardbeving van januari 2010 (met magnitude 7,0) die het Caraïbische eiland en zowat drie miljoen mensen trof. Naar schatting waren er toen 100.00 tot 160.000 doden. Anderhalf miljoen mensen werden dakloos, in januari 2020 was er nog sprake van 32.000 mensen die ontheemd waren. De aardbeving van vandaag gebeurde verder weg van de hoofdstad Port-au-Prince en de dichtstbevolkte gebieden van Haïti dan in 2010. Volgens CNN zouden zo’n 2,5 miljoen binnen een straal van 80 kilometer van het epicentrum wonen. Ter vergelijking: bij de aardbeving in 2010 woonden ongeveer 6,5 miljoen mensen binnen een straal van 80 kilometer.

De nieuwe premier van Haïti, Ariel Henry, sprak op Twitter over een “gewelddadige aardbeving”. Hij is sinds dit jaar aan de macht na de moord op president Jovenel Moïse. Henry gaf ook aan dat alle beschikbare overheidsmiddelen gemobiliseerd zouden worden om de slachtoffers te helpen. Op Twitter schreef hij ook dat de noodtoestand is uitgeroepen, die zal een maand duren. De Haïtiaanse president kwam zaterdagochtend (Haïtiaanse tijd) ook toe in Grand’Anse. Op Twitter zei hij de schade te komen opmeten zodat de acties ter plekke beter kunnen worden gecoördineerd.

Foto: EPA-EFE