Nergens in West-Europa lagere vaccinatiegraad dan in Brussel: oppositie eist spoedzitting in parlement

Brussel -

Van alle West-Europese hoofdsteden heeft Brussel de laagste vaccinatiegraad. Net de helft van de inwoners kreeg nu minstens één prik. CD&V en MR vragen een spoedzitting in het parlement over de kwestie. “Het argument dat Brussel het lastig heeft omdat het een grote stad is, wordt nu toch moeilijker”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).