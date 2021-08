Onze chef voetbal over overleden Gerd Müller: “Alleen Messi en Ronaldo zijn straffer”

Gerd Müller is overleden. Een legende. Voor de komst van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo was hij de strafste goalgetter ooit. Maar iedereen was hem vergeten. Hij stierf op 75-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis met zijn vrouw Uschi bij hem, die ondanks diepe dalen steeds aan zijn zijde is gebleven.