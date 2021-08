15.000 bezoekers voor veertiende Antwerp Pride: “Kleiner maar zelfs feestelijker dan andere jaren”

Antwerpen - De veertiende editie van Antwerp Pride heeft ondanks het ontbreken van de traditionele publiekstrekkers als de Pride Parade en het Closing Festival de voorbije vier dagen zowat 15.000 unieke bezoekers gelokt. Dat zegt de organisatie, die ondanks de coronabeslommeringen tevreden terugblikt. Ook de Covid Safe procedure voor de Pride Village op het Operaplein zou geen grote problemen hebben opgeleverd.

Het jaarlijkse feest van de Antwerpse LGBTQIA+ gemeenschap koos net als in 2020 voor een kleinschalige editie vanwege de coronacrisis, maar dit jaar waren er toch al heel wat meer activiteiten gepland die je niet per se in je eigen bubbel moest beleven. Op het Operaplein stonden infostands, kon er worden gerolschaatst en stonden er date-avonden gepland, maar de bezoekers konden er na het tonen van een coronacertificaat vooral ook feesten en dansen. Het openingsfeest vond dan weer plaats in het Rivierenhof, met verschillende optredens. Verder waren er lezingen op de traditionele Human Rights Friday, een Trail of Stories door de binnenstad met portretten van personen uit de holebigemeenschap en tal van partnerevents, onder meer bij de lokale horeca.

“Het was weliswaar een kleinere editie maar het feestelijke gevoel was misschien nog groter dan andere jaren”, zegt Bart Abeel, voorzitter van Antwerp Pride. “Voor iedereen deed het deugd om na de donkere Covid-periode mekaar opnieuw te ontmoeten en bij elkaar te kunnen zijn. Omdat er geen grote evenementen waren, was er ook meer aandacht voor het inhoudelijke en de zin van de Pridebeweging, wat natuurlijk het belangrijkste blijft.”