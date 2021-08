LIGUE 1. Jérémy Doku speelt gelijk met Rennes, Wout Faes en Thomas Foket kunnen niet winnen na doelpuntenkermis

Op de tweede speeldag in de Ligue 1 is het duel tussen Stade Brest en Stade Rennes zondag geëindigd in een gelijkspel. Guirassy, die Jeremy Doku kwam aflossen in de 76ste minuut, maakte de 0-1 voor de bezoekers. Pas in de toegevoegde tijd kon Le Douaron er 1-1 van maken.

De wedstrijd tussen Stade Reims en Montpellier is geëindigd in een doelpuntenkermis, het werd 3-3. Cozza maakte de openingstreffer voor Montpellier in de vijfde minuut. Nog geen twee minuten later hing Cassama de bordjes gelijk, 1-1. Diezelfde Cassama maakte er halverwege de eerste helft 2-1 van. Montpellier wist nog twee keer te scoren voor de rust via Delort en Laborde. Reims wisselde vijf spelers in de tweede helft en dat loonde: Kebbal maakte in de slotfase nog gelijk, 3-3. Faes en Foket stonden heel de wedstrijd op het veld bij Reims.

FC Nantes won met 2-0 van FC Metz. Kolo Muani opende in minuut 12 de score. Blas maakte er in de tweede helft 2-0 van (49e). Renaud Emond werd in de 75ste minuut gewisseld door Perreira de Sa. Limbombe zat niet in de kern vanwege een spierblessure.