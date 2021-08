Nederland stuurt vliegtuig voor tolken en personeel in Afghanistan

Het Nederlandse ministerie van Defensie stuurt een militair vliegtuig om ambassademedewerkers, lokaal personeel en tolken op te halen uit Afghanistan. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. De Afghaanse hoofdstad Kaboel staat op het punt onder controle te komen van de radicaalislamitische taliban.

De woordvoerder kon vanwege veiligheidsredenen geen andere details delen, zoals wanneer het vliegtuig vertrekt of waar het landt. Ook is niet bekend of al het ambassadepersoneel mee terugvliegt, of dat er nog enkele mensen achterblijven om de werkzaamheden voort te zetten.

Nederland stuurt het vliegtuig, omdat het steeds moeilijker wordt commerciële vluchten vanuit Afghanistan te krijgen. RTL Nieuws meldt dat het ministerie contact heeft met alle tolken die in aanmerking komen voor opvang in Nederland. Het Defensieministerie houdt er rekening mee dat meerdere vluchten nodig zijn. Maar of die er daadwerkelijk komen, is afhankelijk van “wat mogelijk en wat nodig is”, aldus een woordvoerder.

Meerdere landen, waaronder Zweden en Duitsland, trekken al hun ambassadepersoneel terug uit Kaboel. Inmiddels is ook het Nederlandse ambassadepersoneel overgebracht naar een andere locatie, bij het vliegveld van Kaboel. Lange tijd was hier onduidelijkheid over, omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de veiligheid niet kon zeggen wat er gebeurde met de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad.

Nederland meldde eerder zondag dat nog steeds “alles op alles” wordt gezet om de tolken naar Nederland te halen. Van de 273 tolken die voor Nederland hebben gewerkt, zijn inmiddels zo’n 110 met hun gezinnen naar dat land gegaan.

Een woordvoerder van de taliban twitterde dat de strijders geen wraak zullen nemen op Afghanen die buitenlandse mogendheden hielpen tijdens de militaire missies van de afgelopen twintig jaar. Maar verschillende media meldden dat de extremisten mannen en jongens in veroverde dorpen vermoordden. De slachtoffers zouden hebben samengewerkt met de overheid of de politie.

