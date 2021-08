Internationale kritiek na herovering Afghanistan door taliban: “Terugtrekking is de grootste strategische blunder die Biden kon maken”

De hele wereld kijkt momenteel naar de Amerikaanse president Joe Biden. Hij kondigde de terugtrekking van zijn troepen aan, het officieuze startschot voor de herovering van Afghanistan door de taliban. En straks misschien ook het begin van een nieuwe burgeroorlog en een wereldwijde vluchtelingencrisis.

Hooggeplaatste internationale militairen en politici hebben het nu al over “een enorme strategische blunder van Joe Biden”. Zeker omdat de tocht van de taliban door het land zo snel ging. Amerikakenner Kristiaan Versluys (UGent) wijst erop dat dit hele scenario voorspelbaar was. “Het is een heruitgave van wat zich afspeelde in Irak nadat Obama zich terugtrok, maar kijk verder terug in de tijd en je ziet dat bijvoorbeeld ook in Vietnam dezelfde denkfout werd gemaakt. Met de beste bedoeling steunen de VS regimes die niet kunnen rekenen op de brede bevolking en die niet zonder massale internationale hulp kunnen.”

Al is de beslissing van Biden volgens Versluys ook géén vergissing, bekeken vanuit Amerikaans binnenlands politiek standpunt. “Als een nationaal leger dat vele keren groter is dan de taliban geen goesting heeft om zijn land te verdedigen na twintig jaar militaire steun en miljarden financiële hulp, waarom moeten de Amerikanen het dan doen? Zeker omdat de VS meer en meer een politiek kent van zich terug te trekken op ‘hun eiland’ en niet langer de politieman van de wereld willen spelen.”

Veel Amerikanen steunen op het eerste gezicht de terugtrekking. Al vraagt Versluys zich wel af wat de mening zal zijn van de Amerikanen en de hele wereld als meisjes en vrouwen opnieuw volop worden onderdrukt, een burgeroorlog of een nieuwe internationale vluchtelingencrisis ontstaat.

Trump eist ontslag

De ‘America First’-politiek werd uitgesproken gevoerd door Bidens Republikeinse voorganger Donald Trump. Hij begon in 2018 te onderhandelen met de taliban in de hoop zijn verkiezingsbelofte waar te maken om alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken, bereikte in 2020 een deal en reduceerde de aanwezigheid tijdens zijn eigen ambtstermijn al sterk, met mei 2021 als zijn beoogde deadline voor volledige terugtrekking. Maar zondagavond eiste hij in een verklaring het ontslag van Biden. “Het is tijd dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren in Afghanistan, samen met de enorme toename in Covid, de grenscatastrofe, de vernieting van energie-onfhankelijkheid en onze verlamde economie.”

Verwijzend naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar, voegde hij daaraan toe: “Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen.”