Verplichte prik voor leraren op komst? “Kwestie van respect voor veiligheid van leerlingen”

Verplicht leerkrachten om zich te laten vaccineren. Vlak voor cruciaal coronaoverleg over 1 september pleit onderwijsexpert Dirk Van Damme onverkort voor die maatregel. “Een relevante vraag”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Vraag is of de herrie die je moet maken voor een verplichting het wel waard is.”