Onze Anderlecht-watcher spreekt Hollandse analisten tegen: Joshua Zirkzee kan zich beter ontwikkelen in België dan in Nederland

Anderlecht rukt op in het klassement na een 1-2 zege tegen Cercle. De sterke man was opnieuw Joshua Zirkzee (20), die zijn eerste twee goals maakte. In Nederland vonden ze dat de Bayern-huurling voor Feyenoord had moeten kiezen, maar wij spreken dat met klem tegen. Bij RSCA kan hij grotere stappen zetten. Zirkzee kan zijn landgenoten donderdag trouwens lik op stuk geven in het Europese duel met Vitesse.