Cruciaal onderwijsoverleg over start van nieuwe schooljaar: dit staat op de agenda

Morgen (dinsdag) zit het onderwijs samen met minister Ben Weyts (N-VA) en de experts om zich te buigen over de schoolstart. Dit staat op de agenda.

- Mondmaskers of niet? Dit wordt de belangrijkste vraag, want die maatregel grijpt het felst in op het klasgebeuren. Uiteraard is iedereen die liever kwijt dan rijk, maar de GEMS-experten adviseerden dat die met de huidige coronacijfers best nog even aan blijven in het middelbaar, mits enkele belangrijke uitzonderingen. In het lager zou de plicht enkel nog gelden voor leerkrachten wanneer ze niet voor hun klas staan. Een andere optie is dat de maskers enkel gedragen worden op school na een lokale uitbraak.

- CO 2 -meters verplicht? Hier pleiten de vakbonden en viroloog Marc Van Ranst al heel lang voor, maar Ben Weyts hield de boot altijd af. Kost geld natuurlijk en volgens Weyts heeft een verplichting weinig zin als scholen de ventilatiemaatregelen goed opvolgen. Anderzijds is het bizar dat de verplichting wel geldt voor onder meer cafés, restaurants en fitnesscentra.

- Afstandsonderwijs? De kans dat leerlingen verplicht een deel van de lessen vanop afstand moeten volgen is heel klein. Voor de virologen moet halftijds afstandsonderwijs in het middelbaar pas in ‘Alarmniveau 4’ en daar zitten we nu niet. Zo’n strenge regel zou ook haaks staan op de versoepelingen elders. “We zijn vorig jaar gestopt met strengere regels dan de rest van de samenleving”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Wat ons betreft kan het niet de bedoeling zijn dat we nu ook weer met strengere regels starten.”