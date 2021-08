Passioneel drama schokt autosport en Luikse universiteit: bazin racecircuit én professor samen betrapt en afgemaakt met vuurwapen

Nathalie Maillet (51) was jarenlang hét gezicht van het circuit van Spa-Francorchamps. Ann Lawrence (53) schopte het dan weer bijna tot rector van de Luikse universiteit. Zaterdagnacht werden de twee vrouwen doodgeschoten nadat ze betrapt waren door de man van Nathalie. De jaloerse Franz Dubois vuurde thuis, in Gouvy, meerdere malen en maakte finaal zelf een eind aan zijn leven.

Het was net na middernacht toen agenten in allerijl naar Gouvy werden gesommeerd. In de Luxemburgse gemeente, halfweg tussen Vielsalm en Houffalize, waren even voordien meerdere geweerschoten gehoord ...