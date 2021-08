Wat als mijn verzekering mij niet meer wil verzekeren? Al uw vragen over brandverzekeringen beantwoord

De watersnood van een maand geleden heeft nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede brandverzekering is. Maar wat dekt die allemaal? En hoe wordt er bepaald hoeveel je terugkrijgt? Wat als mijn verzekering me niet meer kan of wil verzekeren? En ben ik gedekt als er ruimteafval op mijn huis valt? Onze experts beantwoorden al jullie vragen.