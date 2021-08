Afghaanse president reageert op Facebook: “De taliban hebben gewonnen”

De Afghaanse president heeft zondag Afghanistan verlaten toen de taliban aan de poorten van Kaboel stonden. Vanavond geeft hij meer uitleg op Facebook waarin hij toegeeft dat de taliban gewonnen heeft. “Ik deed het om meer bloedvergieten te vermijden.”

“Vandaag kwam ik voor een moeilijke keuze te staan”, begint Ghani. Hij geeft aan dat hij twee keuzes had: zich overgeven nu de taliban overnemen of vluchten. Die laatste optie leek hem echter de beste. “Indien ik was gebleven zouden ontelbare patriotten de martelaarsdood zijn gestorven en de stad Kaboel zou vernietigd zijn geworden, resulterend in een grote humanitaire catastrofe”, aldus Ghani. “De taliban hadden duidelijk gemaakt dat zij bereid waren een bloedige aanval op heel Kaboel uit te voeren en op het volk van Kaboel Sharif, om me uit de macht te zetten. Om veel bloedvergieten te vermijden, heb ik beslist weg te gaan”, klinkt het.

“De taliban heeft gewonnen en nu zijn ze verantwoordelijk voor het beschermen van de eer, rijkdom en zelfrespect van de landgenoten. De legitimiteit van harten hebben ze niet gewonnen. Nooit in de geschiedenis heeft droge macht iemand legitimiteit gegeven en het zal hen ook niet gegeven worden. Ze staan ??nu voor een nieuwe historische test; ofwel zullen ze de naam en eer van Afghanistan beschermen of ze zullen prioriteit geven aan andere plaatsen en netwerken.”

LEES OOK. President van Afghanistan heeft land verlaten om “bloedvergieten te vermijden”, talibanstrijders trekken Kaboel binnen

Hij wijst ook op de angst voor een onbetrouwbare toekomst nu de taliban de macht heeft over het land. En hij lijkt de taliban ook advies te geven: “Het is noodzakelijk dat de Taliban de toekomst van alle mensen, naties, verschillende sectoren, zusters en vrouwen van Afghanistan verzekeren om de legitimiteit en de harten van de mensen te winnen. Maak een duidelijk plan en deel het met het publiek.”

“Ik zal altijd mijn land blijven dienen er zal nog veel te bespreken zijn voor de toekomst. Lang leve Afghanistan”, eindigt hij. De president zei niets over waar hij zich nu bevindt.

LEES OOK. Heel Afghanistan in handen van Taliban: hoe is het zo snel kunnen mislopen? En stijgt het risico op aanslagen in het Westen? (+)

De talibanstrijders zijn intussen het presidentiële paleis binnengedrongen. Op Telegram deelden enkele foto’s van binnen in het paleis.

Wat een beeld...



Voor de geschiedenisboeken dit. pic.twitter.com/oQvXTLPiLs — Rudi Vranckx (@RudiVranckx) August 15, 2021

Origineel Facebookbericht van Ashraf Ghani: