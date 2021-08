President land ontvlucht, hoofdstad in handen van taliban: Afghanistan na twintig jaar terug naar af

Het Islamitische Emeritaat van Afghanistan. Als het van de taliban afhangt, is dat voortaan de naam van het land dat ze pas innamen. President Ashraf Ghani is gevlucht, de hoofdstad viel zondagavond als laatste bastion, de Amerikanen hebben hun ambassade opgedoekt. Na twintig jaar oorlog is het met een wederopstanding van de taliban terug naar af.