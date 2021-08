Weet jij wat je moet doen? Vlaming is slecht voorbereid op nucleaire ramp

De meerderheid van de Vlamingen is onvoldoende geïnformeerd over wat er moet gebeuren bij een nucleaire ramp. Dat blijkt uit een bevraging van apotheker Hanne Vindevogel (UAntwerpen). De jodiumtabletten die iedereen het best in huis zou hebben, zijn zelfs in de grootste risicogebieden in minder dan de helft van de gezinnen aanwezig.