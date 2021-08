Nergens volle bak in de Jupiler Pro League, ondanks Covid Safe Ticket: “Mensen kijken de kat uit de boom”

Speeldag vier in de Jupiler Pro League moest het weekend van de volle stadions worden. Met dank aan het Covid Safe Ticket mochten de clubs hun tribunes weer volledig vullen. Alleen is dat nergens helemaal gelukt.

Charleroi-Antwerp op vrijdagavond 13 augustus zal voor altijd een historische wedstrijd zijn. Het was de eerste match na de coronacrisis die weer voor een vol stadion gespeeld mocht worden. Alleen zaten er op Mambourg, dat plaats biedt aan zo’n vijftienduizend toeschouwers, amper zevenduizend mensen. Nog niet voor de helft gevuld dus. Meer van dat later dit weekend: ook bij Union, Eupen, Seraing, Genk, Beerschot, Gent, Cercle en Zulte Waregem geraakten de stadions niet volledig gevuld. Verre van zelfs.

Daar zijn volgens de clubs en de Pro League meerdere verklaringen voor. Zo is de zomervakantie traditioneel een periode waarin de tribunes moeilijker gevuld raken. Daarnaast stonden er afgelopen weekend weinig echte topaffiches op het programma. Ook het gebruik van het Covid Safe Ticket speelt volgens de Pro League een rol. “Er zullen sowieso mensen zijn die de kat uit de boom kijken of gewoon nog niet volledig gevaccineerd zijn”, zegt Stijn Van Bever van de Pro League. “Het belangrijkste is dat alles vlot is verlopen.”

Foto: BELGA

Dat beaamt Genk-woordvoerder Peter Morren. “Onze supporters die nog niet gevaccineerd waren, konden zich op de dag van de match tegen Leuven zelfs laten testen tegen een voordelig tarief. Ik ben er vrij zeker van dat de mensen die tegen OHL zijn komen kijken, er de volgende match tegen Anderlecht weer bij zullen zijn. De zomervakantie is inderdaad een periode waarin veel abonnees nog weg zijn.”

Eupen was dan weer de enige ploeg die er bewust voor koos om zijn stadion nog niet volledig uit te verkopen. De club stelde slechts een derde van de tickets ter beschikking, zoals ook de voorbije weken het geval was. “Het is geen principiële beslissing tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket”, klinkt het in de Oostkantons. “De beslissing ligt ook niet alleen bij ons. De politie en de stad Eupen moeten hun goedkeuring geven. Zo zou bijvoorbeeld de straat voor het stadion moeten worden afgesloten om de gewenste perimeter op te zetten. Het belangrijkste doel is voor ons de veiligheid. Hoe wij die onder deze voorwaarden konden garanderen, in ons stadion, met onze infrastructuur, was voor ons nog niet voldoende duidelijk.”