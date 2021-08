Joshua Zirkzee pareert de Hollandse kritiek: “Laat ze in Nederland maar lekker praten”

Joshua Zirkzee kwam naar Anderlecht met een stempel. Bij Bayern had hij door zijn nonchalance net een gigantische kans gemist. Voor een lege goal wilde hij een balletje over de lijn laten rollen, maar die werd nog weg getackeld. Pijnlijk, maar tegen Cercle toonde de aanvaller dat hij wel degelijk goals kan maken. “Voor een spits is het altijd lekker om te scoren. Aan die gemiste kans tegen Ajax wil ik niet meer herinnerd worden. Dat was kinderachtig en dom van mij en het zal nooit meer gebeuren. Vandaag tegen Cercle dacht ik: gewoon schieten.”

LEES OOK. Onze Anderlecht-watcher spreekt Hollandse analisten tegen: Joshua Zirkzee kan zich beter ontwikkelen in België dan in Nederland

Kompany benadrukte dat Zirkzee goed in de groep ligt, maar legt niet alle druk op zijn schouders om nu wekelijks te scoren. “Hij ziet er 28 uit, maar is nog maar 20. Als je hem ziet met jongens die drie koppen kleiner zijn, weet je: Josh is nog een jonkie.” De spits zelf lacht: “Ik twintig goals maken? Ik stelde mezelf geen doelen. Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk scoren, maar ik kan ook genieten van assists. Zo is er een goeie klik met Benito (Raman, red.). Ik bleef ook gaan terwijl ik krampen had (in de kuit, red.), maar zette een grote stap op conditioneel vlak. Fysiek en mentaal voel ik me goed.”

In Nederland hadden ze de goalgetter liever naar Feyenoord zien gaan. “Laat ze daar maar lekker praten”, besloot Zirkzee. “Ik had goed gesprek met Vincent Kompany – naar wie ik opkeek – en ik was verkocht. Anderlecht is een topclub in België. Of we donderdag Vitesse aankunnen? Dat wordt een spannende match, maar ik ben overtuigd van mijn eigen ploeg.”