Debuut in mineur voor Luca Zidane: doelman wordt in eerste wedstrijd in La Liga al na een kwartier van het veld gestuurd

Debuteren in stijl, het is niet weggelegd voor Luca Zidane. In zijn debuutwedstrijd in La Liga met Rayo Vallecano pakte de doelman al na vijftien minuten een rechtstreekse rode kaart. In de wedstrijd tegen Sevilla trok hij Oussama Idrissi aan het shirt toen deze op het punt stond te scoren. De ref was hierna onverbiddelijk: rood.