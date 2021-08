Wat is Union goed: “We benaderen verschillende wedstrijden op dezelfde manier”

Union bouwt voort op de automatismen die in het kampioenenjaar in 1B al werden geïnstalleerd, en na de oververdiende 2-0-zege pronkt het met 9 op 12 bovenaan de stand. “Op basis van de eerste vier speeldagen verdienen mijn spelers deze eerste plaats”, stelt een fiere coach Felice Mazzu ().

Alleen regerend kampioen Club Brugge kon Union tot nu toe van een driepunter houden. Toch had ook die wedstrijd er helemaal anders kunnen uitzien als de promovendus zorgvuldiger met zijn vele kansen was omgesprongen. Ook tegen KV Kortrijk had de score hoger kunnen oplopen, maar het grote voordeel was dat Union nu wel een vroege voorsprong te pakken had. Na tien minuten schilderde Deniz Undav een voorzet op het hoofd van Dante Vanzeir. We zagen het koningskoppel al meerdere keren toeslaan deze competitie, maar nu kroop de Duitser dus in de rol van aangever om Vanzeir van zijn eerste – en deugddoende – competitietreffer te voorzien.

“Ik ben erg tevreden voor Dante (Vanzeir, red.)”, zei Mazzu. “Een aanvaller wordt beter als hij veel vertrouwen heeft, en dat vertrouwen stijgt natuurlijk bij het maken van doelpunten. We zaten op een moment dat hij misschien wat vertrouwen had kunnen verliezen, maar deze goal zal hem enorm veel deugd doen.” De andere helft van het intussen gevreesde koningskoppel was tegen Kortrijk goed voor een assist, scoren lukte niet. “Deniz (Undav, red.) kan een lange bal ontvangen, en hij slaagt erin om de bal bij te houden en misschien een fout uit te lokken. Zelfs als hij niet scoort, is hij enorm belangrijk voor de ploeg.”

Foto: BELGA

Filosofie uit 1B

Union zorgde er door zijn felle pressing voor dat Kortrijk nooit gevaarlijk kon zijn. Anthony Moris had in doel tijd om een uiltje te knappen, want op twee oprapertjes na had de Luxemburgse international geen werk. Aan de overkant stond Marko Ilic dan weer in een schietkraam: Union was goed voor 24 doelpogingen, waarvan 8 binnen het kader. Een daarvan was de fabelachtige knal van Senne Lynen, die vlak na de rust voor de deugddoende 2-0 zorgde en zo de zege veiligstelde. “We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld, en we hebben genoeg kansen gehad om zelfs nog een derde of vierde treffer te maken”, stelde Mazzu, doelend op de gemiste kansen van onder anderen Vanzeir – hij faalde twee keer oog in oog met Ilic – en Lazare. “We hebben vastgehouden aan onze filosofie van vorig jaar, en de spelers hebben veel vertrouwen door wat we vorig jaar hebben gerealiseerd. We proberen steeds te scoren in plaats van een krappe voorsprong vast te houden, dat zag je ook tegen Kortrijk.”

Mazzu stelde al voor de vierde opeenvolgende keer hetzelfde elftal op, en dat is niet toevallig een elftal met enkel spelers die ook vorig jaar al van de partij waren. “We hebben ervoor gekozen het seizoen met dit elftal aan te vatten. De spelers weten wat we vorig jaar gedaan hebben en hoe we speelden. Maar we hebben ook bankzitters die het potentieel hebben om in de basiself te komen, en die geen tweede keuze zijn. Voorlopig gaat het goed en we hopen dat zo lang mogelijk vol te houden. Als het iets minder gaat, krijgen ook anderen ongetwijfeld hun kans. Ik denk dat het op deze manier is dat we het beste uit de jongens kunnen halen op het terrein. Iedereen moet zijn beurt afwachten en als het zover is, moeten ze hun kans gaan.”

Foto: BELGA

Te vroeg voor conclusies

Maar wat is nu dé sleutel van het succes van deze openingsfase? Mazzu: “We hebben een tactiek die al lang is geïnstalleerd, en die staat ons toe om zo efficiënt te spelen. We benaderen verschillende wedstrijden op dezelfde manier, met dezelfde filosofie, of het nu Club Brugge, Beerschot of Kortrijk is. We proberen ons eigen spel te spelen en passen ons niet aan aan de tegenstander. De meeste ploegen die we tegenkwamen hebben nieuwe spelers, die nog wat tijd nodig hebben. Ook hun tactiek moet dus nog op punt gezet worden, dus trek ik zeker nog geen conclusies.”