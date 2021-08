Even paniek in Franse Ligue 1: Samuel Kalu (ex-Gent) zakt ineen op veld

Samuel Kalu van Girondins de Bordeaux is in de wedstrijd bij Olympique Marseille ineengezakt op het veld. De 23-jarige Nigeriaanse voetballer, ex-AA Gent, ging ineens onderuit in de zesde minuut van het duel terwijl hij in de muur stond bij een vrije trap.

Het medisch team van de ploeg kwam in de hete avond in Marseille aangerend met een brancard, maar de speler kon nadat hij bij zijn positieven was gebracht zelf weer opstaan en van het veld lopen, met hulp van zijn ploeggenoten en met een pak ijs tegen zijn hoofd. De Nigeriaan kwam nog even terug in het veld na te zijn verzorgd, maar werd enkele minuten later toch gewisseld.

Foto: AFP

Foto: AFP

Het publiek in het Stade Velodrome werd even stil en het incident bracht herinneringen terug van het EK voetbal waar de Deen Christian Eriksen ineenzakte in de wedstrijd tegen Finland nadat hij werd getroffen door een hartstilstand.

Eriksen kon bijtijds worden gereanimeerd en hield geen schadelijke gevolgen over aan het incident. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij een ICD geplaatst kreeg om herhaling te voorkomen. Zo’n apparaatje signaleert hartritmestoornissen en grijpt zo nodig in met een elektrische prikkel of een wat zwaardere schok.

Het was overigens niet de eerste keer dat Kalu in elkaar stuikte op een voetbalveld. In de zomer van 2019 werdde Nigeriaanse onwel tijdens een training met de Nigeriaanse nationale ploeg op de Africa Cup in Egypte. Hij werd toen met uitdrogingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.