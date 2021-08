“Buenas sensaciones”: voetbalplezier druipt er weer vanaf bij Eden Hazard

Basisplaats nummer één en meteen een eerste hattrick. Vóór de wedstrijd tegen Alaves maakte Eden Hazard (30) indruk met zijn fysieke paraatheid. Tijdens de match met zijn dribbels en knappe assist voor Karim Benzema. En erna met een interview in vloeiend Spaans. Daar doen ze in Madrid hun sombrero voor af.

Jan Boskamp had het vanuit zijn zetel al lang gezien. “Hij is z’n dikke reet kwijt”, vertelde de Nederlander afgelopen weekend in een interview met onze krant. Boskamps manier om uit te leggen dat Eden Hazard er in de voorbereiding opvallend scherp uitzag. En het moet gezegd: het contrast met de eerste zomer van Hazard bij Real, toen hij met een zichtbaar buikje aankwam in Madrid, was groot.

Deze zomer is anders. In de laatste voorbereidingswedstrijd van De Koninklijke tegen AC Milan zat Hazard evenwel niet in de selectie. Even maakten ze zich in Spanje zorgen: toch geen nieuwe blessure? Maar tegen Alaves was EH7 er gewoon bij. Meteen in de basis zelfs. Zo zagen ook de Spaanse media hoe Hazard er bij zijn wederoptreden opvallend fit uitzag. Bedrijvig ook. De voetbalgoesting droop ervan af.

Foto: REUTERS

Bale-Benzema-Hazard

Net als Barcelona heeft Real Madrid het dezer dagen financieel niet al te breed. Buiten David Alaba, de Oostenrijker die als vrije speler werd opgepikt bij Bayern München, verrichtte de club deze zomer nog geen enkele inkomende transfer. Het alternatief: oude aanwinsten doen herleven. Zo komt het dat Real tegen Alaves in de basis begon met Karim Benzema, Eden Hazard en… Gareth Bale, de afgelopen jaren in Madrid vaker op een golfterrein dan een voetbalveld te bewonderen. Carlo Ancelotti wil opnieuw het beste in de Welshman naar boven halen.

Bale deed het niet slecht tegen Alaves, maar vooral de connectie tussen de Fransman en de Belg viel op. Ook in de eerste wedstrijden van Hazard in Madrileense loondienst was te zien dat de twee het ontzettend goed elkaar met elkaar konden vinden. Dat de 0-1 van Hazard tegen Alaves er kwam na een assist van Hazard – een heerlijke balletje achter het steunbeen – aan Benzema, hoeft dan ook geen toeval te heten.

Hazard mocht van Ancelotti na 65 minuten gaan rusten, voorzichtigheid is nog altijd geboden. Benzema kroonde zich met ook nog een tweede treffer tot Man van de Match. Thibaut Courtois leidde met een penaltyfoutje dan weer de enige goal van Alaves in. Geen ramp bij een 1-4-zege.

Foto: ISOPIX

“Buenas sensaciones”

Hazard maakte tegen Alaves niet alleen indruk met zijn fysieke paraatheid en zijn knappe assist. Ook na de match deed hij een aantal monden openvallen van verbazing. Het Spaans van de Belg van Real – “En perfecto castellano’”, loofde een sportzender – is er blijkbaar flink op vooruitgegaan. In vloeiend Spaans, met een licht Frans accent, vertelde hij over zijn buenas sensaciones. Hazard heeft het goeie gevoel te pakken. “Ik heb de enkel (de blessure waarmee hij de laatste jaren sukkelde, red.) uit mijn hoofd gezet”, aldus de Rode Duivel. “Het gevoel is goed. Ook wat de ploeg betreft. Als we goed samenwerken, geloof ik echt dat we dit jaar heel mooie dingen kunnen verwezenlijken.”

Net als de voorbije jaren circuleert in Madrid alweer de naam van Kylian Mbappé. Ongetwijfeld haalt De Koninklijke in de slotweken van de mercato nog een (of meer) aanwinst(en) binnen. Maar als Real erin slaagt Hazard fit te houden en voort te doen groeien, heeft het alvast een eerste toptransfer te pakken.