Vincent Kompany ziet achterstand omgebogen worden in zege: “Hebben gelukkig jongens die altijd rustig blijven”

Na een tweede opeenvolgende competitiezege sluit Anderlecht bovenin aan. En dus kan Vincent Kompany alleen maar tevreden zijn, zelfs al gaven zijn jongens al in de eerste minuut een domme tegengoal weg. “Dit was geen perfecte wedstrijd, maar wel een perfect resultaat.”

Na weggevers van vooral Delcroix en in iets mindere mate Gomez stond paars-wit op bezoek bij Cercle al meteen 1-0 achter. “We wankelden in het begin, maar ik kan alleen maar tevreden zijn met de daaropvolgende reactie van de spelers”, zegt Vincent Kompany. “Gelukkig hebben we enkele jongens die altijd rustig blijven. Dat is vanavond waar ik nog het meest tevreden mee ben. Zo snel 1-0 achter komen is allesbehalve ideaal, maar we creëerden meteen zelf twee kansen. Binnen de minuut volgens mij.”

Kompany bedankte na afloop uitdrukkelijk zijn offensieve spelers. Terecht ook wel. Zirkzee maakte er twee, ook Raman was sterk. “Je kan motiveren of patronen uitzetten als coach, maar uiteindelijk maakt de kwaliteit van de spelers toch het verschil”, aldus de Anderlecht-coach. “Met dank aan onze aanvallende spelers bleven we vandaag de hele tijd gevaarlijk, zonder daarom echt dominant te zijn. Dit was geen perfecte wedstrijd, maar wel een perfect resultaat.”

Foto: BELGA

Drie koppen kleiner

Joshua Zirkzee zit overigens nog niet aan honderd procent. Hij was sterk op Jan Breydel, maar kan blijkbaar nog beter. “Zijn voorbereiding was niet ideaal. Het is een speler die we dichter proberen te brengen bij 90 minuten en daarna pas zijn topvorm”, legt Kompany uit. “We vergeten snel dat hij nog maar 20 is, omdat hij er 28 uitziet, maar als je hem ziet optrekken met gasten van drie koppen kleiner, besef je dat het nog een jonkie is.”

De Nederlandse huurling van Bayern München is veelbelovend, maar Kompany wil hem niet te veel druk op leggen. “Ik ga niet mijn hele seizoen aan één speler ophangen. Er zijn andere jongens met meer ervaring die de druk op zich kunnen nemen”, klinkt het. Daarvoor is er onder meer Raman, die in Brugge opnieuw bijzonder gretig was. Hij loopt overal achter. “Benito kan gevaarlijk zijn, zelfs uit het niets. Het samenspel met Joshua zorgt voor gevaar, maar in de afwerking moeten we toch nog wat efficiënter worden”, besluit de RSCA-trainer.