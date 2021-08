Tijdlijn Afghanistan: van de inval van de Sovjets tot de herovering van de taliban

1979 - In volle Koude Oorlog vallen de Sovjets Afghanistan binnen om er een communistisch regime te installeren. Later beginnen de VS de islamitische strijders – de moedjahedien – te bewapenen om de macht van de Russen te breken.

1989 - Na vredesakkoorden tussen Afghanistan, de USSR, de VS en Pakistan vertrekken de Russen. Een verwoestende burgeroorlog breekt uit.

1996 -De taliban – twee jaar eerder ontstaan uit de moedjahedien – grijpen de macht in Afghanistan en introduceren streng islamitische wetten en straffen, zoals steniging en amputaties.

11 september 2001- Terreurorganisatie Al Qaeda zaait wereldwijde paniek met de verwoestende aanvallen op het World Trade Center in New York. De VS vallen met de coalitietroepen Afghanistan binnen op zoek naar Osama Bin Laden, die door de taliban wordt beschermd.

December 2001 - De taliban zijn verdreven uit de grote machtscentra. Een interimregering onder Hamid Karzai wordt aangesteld. De taliban winnen de komende jaren stelselmatig opnieuw terrein.

2011 - Barack Obama kondigt de dood aan van Bin Laden na een raid in Pakistan.

2018 - Donald Trump begint te onderhandelen met de taliban in de hoop zijn verkiezingsbelofte waar te maken om alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken.

April 2021 - President Joe Biden kondigt aan een einde te maken aan Amerika’s langste oorlog.

15 augustus 2021 - De taliban nemen in sneltempo Afghanistan in. President Ghani ontvlucht het land.