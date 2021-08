Sammy Mahdi gaat mensen niet meer gedwongen terugsturen naar Afghanistan

Hoewel hij eerder voet bij stuk hield dat hij toch nog Afghanen zou terugsturen naar hun land van oorsprong, zal staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi dat nu niet meer doen. Dat schrijft hij op Twitter.

Een terugkeerstop wil hij niet inlassen. Maar dat is ook niet nodig, vindt staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi. “Je hebt geen algemene terugkeerstop nodig om te beseffen dat bij iedere individuele beoordeling, artikel 3 EVRM (“niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”, nvdr) een gedwongen terugkeer naar Afghanistan wellicht nog lang onmogelijk zal maken” schrijft de staatssecretaris. Met andere woorden: je kunt niemand terugsturen naar Afghanistan omdat hij of zij daar zeker in een onveilig land zou terechtkomen.

Omwille van de vele begrijpelijke vragen over terugkeer, toch dit: je hebt geen “algemene terugkeerstop” nodig om te beseffen dat bij iedere individuele beoordeling artikel 3 EVRM gedwongen terugkeer naar Afghanistan wellicht nog lang onmogelijk zal zijn. — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 15, 2021

Mahdi meldt ook dat hij zeker mensen wil helpen die hun leven geriskeerd hebben om onze Belgische militairen en internationaal personeel in Afghanistan te helpen. Het gaat dan onder meer om tolken die nu door hun werk voor westerlingen bedreigd worden in Afghanistan. “Ik heb al meermaals herhaald alle medewerking te verlenen om humanitaire visa te bezorgen zodat mensen hier bescherming vinden.”

LEES OOK. Zo zal het leven in Afghanistan eruitzien onder de taliban, met vrouwen als grootste slachtoffers (+)

Mahdi schrijft op zijn sociale media ook over de mogelijke grote vluchtelingenstroom die mogelijk op gang zal komen. “Vraag is nu vooral hoe en waar mensen bescherming vinden. We zullen landen in de regio en internationale organisaties moeten steunen om opvang te voorzien. En ja, ook de EU landen zullen Afghaanse vluchtelingen blijven opvangen. Ook België. Doen we al jaren.” Mahdi wijst wel naar de VS om voor de grootste oplossingen te zorgen voor de vluchtelingenproblematiek. “Toch is er een gigantische historische verantwoordelijkheid voor VS (en Canada) voor het opvangen van Afghaanse vluchtelingen. Ik heb velen Trudeau zien feliciteren met 20.000 Afghanen die hij wenst op te vangen. In vergelijking met heel wat EU landen is dat betrekkelijk weinig.”