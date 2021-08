Chaotische beelden vanop luchthaven van Kaboel, Amerikaanse militairen vuren waarschuwingsschoten af

Op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel is zondag chaos uitgebroken. Duizenden mensen proberen het land te verlaten nadat de Taliban tot in het presidentiële paleis waren doorgedrongen en de macht overnamen. Honderden mensen klommen op vliegtuigen om aan boord te raken. Amerikaanse troepen schoten maandagochtend in de lucht.

Volgens de Navo zijn alle commerciële vluchten van en naar Kabul intussen geschrapt. Alleen militaire vluchten zijn nog toegestaan. Daarmee proberen westerse landen in hoog tempo staatsburgers en ambassadepersoneel evacueren. Maar het is de bedoeling om snel ook het civiele luchtverkeer weer op te starten. Het is nog onduidelijk wanneer dat kan.

Duizenden wanhopige Afghanen zijn zondag op het tarmac doorgedrongen, in een poging hun land toch nog te ontvluchten, meldt een getuige en wordt bevestigd door beelden op sociale media. “Ik ben erg bang. Ze lossen schoten in de lucht. Ik zag een jong meisje verpletterd en gedood worden”, vertelde deze getuige aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

Het Amerikaanse leger heeft de controle over de luchtverkeersleiding op de luchthaven overgenomen toen de taliban Kaboel binnenkwamen.