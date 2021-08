The Romback komt eraan: “De kans is groot dat Lukaku speelt tegen Arsenal”

Romelu Lukaku maakt vermoedelijk komende zondag zijn rentree voor Chelsea in de Londense derby tegen Arsenal. De spits van de Rode Duivels werd onlangs voor een bedrag van zo’n 115 miljoen euro overgenomen van Inter. Hij stond eerder tussen 2011 en 2014 al onder contract bij Chelsea.

“Vermoedelijk kan Romelu na zijn verplichte quarantaine dinsdag de groepstraining hervatten”, zei trainer Thomas Tuchel zondag na de 3-0 zege van de Blues tegen Crystal Palace. “We zullen kijken of we hem in een paar dagen goed genoeg kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ik denk dat de kans groot is dat we hem dan op het veld zien staan.”

Lukaku had nog een contract tot 30 juni 2024 bij Inter. De voorbije twee seizoenen maakte hij maar liefst 64 doelpunten in 95 wedstrijden voor de Nerazzurri. Afgelopen seizoen hielp hij Internazionale aan een eerste landstitel sinds 2010. Lukaku werd bovendien tot beste speler van het seizoen in de Serie A verkozen.