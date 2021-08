“Advocaten prins Andrew zullen zijn diplomatieke onschendbaarheid inroepen”

Prins Andrew lijkt volgens ingewijden niet wakker te liggen van de rechtszaak die eerder deze week werd aangespannen door Virginia Roberts Giuffre in de Verenigde Staten. Giuffre beschuldigde prins Andrew ervan haar te hebben misbruikt toen ze nog minderjarig was. Zijn advocaten zullen volgens de advocaat van veel slachtoffers in de zaak-Epstein proberen zijn diplomatieke onschendbaarheid in te roepen.

Giuffre was een slachtoffer van de mensensmokkel van miljardair Jeffrey Epstein, en beschuldigt prins Andrew ervan haar twintig jaar geleden driemaal te hebben verkracht, toen ze 17 jaar oud was. Andrew ontkent die beschuldigingen ten stelligste.

Andrew en zijn entourage weigeren al vijf jaar lang – sinds de eerste beschuldigingen opdoken – alle medewerking aan het onderzoek. Volgens de Amerikaanse advocaat Spencer Kuvin zullen ze ook aan de nieuwe rechtszaak proberen ontkomen door aan te tonen dat de hertog handelsgezant was in 2001 - dus tijdens de periode waarin mevrouw Giuffre beweert dat hij haar heeft verkracht en seksueel misbruikt - en dus diplomatieke onschendbaarheid geniet. Volgens vrienden is de hertog van York, die momenteel met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson bij de Queen in Balmoral verblijft, daarom ook heel erg gerust in de zaak die tegen hem wordt aangespannen in de Verenigde Staten. Ze omschrijven hem als zeer ontspannen.

Deze week werd wel duidelijk dat ook de Britse politie de beschuldigingen aan het adres van prins Andrew zal herbekijken.