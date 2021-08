Vijf doden door chaos op luchthaven van Kaboel

Door de chaos op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Dat hebben ooggetuigen gemeld aan het nieuwsagentschap Reuters.

Een ooggetuige zegt dat hij heeft gezien dat de stoffelijke resten van vijf mensen op een auto zijn geladen. Een andere getuige zei dat het niet duidelijk is of de slachtoffers zijn omgekomen door geweerschoten of tijdens een stormloop. De Amerikaanse krant Wall Street Journal heeft melding gekregen over drie mensen en schrijven dat deze werden doodgeschoten.Voorlopig hebben Amerikaanse gezaghebbers nog geen commentaar gegeven op de sterfgevallen.

Duizenden Afghanen zijn maandag naar de luchthaven afgezakt. Ze proberen hun land te ontvluchten na de machtsovername door de taliban. Op beelden is ook te zien dat heel wat mensen in een vliegtuig proberen te klimmen. Alle commerciële vluchten vanop de luchthaven van Kaboel zijn wegens de chaos geannuleerd.