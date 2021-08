Waalse tiener overleden na sprong van brug

Een 16-jarige jongen is zondag om het leven gekomen nadat hij voor de fun samen met vrienden van een brug in de rivier Eau d’Heure was gesprongen.

Hulp van zijn kameraden, omstaanders en de hulpdiensten mocht niet meer baten. “Het is geen enorme brug, een paar meter hoog, maar de intensiteit van het water ter plaatse is behoorlijk groot”, zegt burgemeester Christine Poulin van het Naamse Walcourt bevestigt maandag berichtgeving in Sudpresse. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog onbekend.