Vier voertuigen betrokken bij aanrijding op knooppunt A12 in Antwerpen-Noord

Antwerpen - Aan het knooppunt van A12 naar de Ring in Antwerpen-Noord in de richting van Gent was de rechterrijstrook maandagochtend een tijdlang versperd na een aanrijding waarbij verschillende voertuigen betrokken raakten. Een persoon raakte lichtgewond.

Het incident gebeurde rond half zeven in het knooppunt Antwerpen-Noord, voor aanvang van de ochtendspits. Een klapband was de oorzaak van alle onheil. Het voertuig begon te slingeren met heel wat blikschade tot gevolg. Twee personenwagens, een vrachtwagen en een bestelwagen deelden in de brokken en moesten getakeld worden.

De rechterrijstrook werd afgesloten, alle verkeer moest stapvoets passeren over de linkerrijstrook, met vertragingen tot gevolg. Iets na 8 uur was de situatie afgehandeld en kon het verkeer weer passeren over twee rijstroken.

Ook deze twee personenwagens deelden in de klappen. Foto: bfm

Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaat kon de aanrijding ook niet vermijden. Foto: bfm

De bestelwagen wordt getakeld. Foto: bfm