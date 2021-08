“Veeg niet alle bouwprojecten in watergevoelig gebied van tafel”

De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt aan de overheden om nog steeds elk afzonderlijk project in watergevoelige gebieden te onderwerpen aan de watertoets. ‘“Een algemene bouwstop is af te raden omdat die een halt toeroept aan verdichting in heel wat watergevoelige centra”, luidt het maandag in een persbericht.

Na het noodweer van afgelopen juli laaide de discussie over bouwen in overstromingsgevoelig gebied opnieuw op. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir riep steden en gemeenten op geen nieuwe huizen toe te laten in overstromingsgevoelig gebied. Enkele burgemeesters kaatsten de bal terug: “Als u wil dat daar geen nieuwe bebouwing komt, verbied dat dan.” Ook komen steeds meer buurtbewoners in opstand tegen bouwprojecten in watergevoelige zones.

De Vlaamse Confederatie Bouw, die meer dan 10.000 Vlaamse bouwbedrijven vertegenwoordigt, doet nu haar duit in het zakje. Ze vraagt aan de vergunningverlenende overheden om elk afzonderlijk project te onderwerpen aan de watertoets en om de toegevoegde waarde van waterrobuuste maatregelen adequaat te beoordelen.

“Het waterveilig maken van centra en kernen is een belangrijk aandachtspunt voor verdere verdichting en de aangekondigde bouwshift”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB in het persbericht. “De watertoets en waterrobuuste maatregelen kunnen in de toekomst wateroverlast net helpen vermijden. Zo stuurt men in Wallonië momenteel aan op ingrijpende aangepaste bouwtechnieken voor zowel renovaties als (vervangende) nieuwbouw in watergevoelige woongebieden. Daarbij denken zij onder meer aan bouwen op palen. Maar ook het verhogen van de vloerplaat en verluchtingsopeningen, het voorzien van hemelwaterputten, groendaken, wadi’s en andere infiltratievoorzieningen bieden soelaas.”