Buitenlandse Zaken kreeg al tientallen meldingen van Belgen ter plaatse

Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen 24 uur tientallen vragen gekregen van Belgen die problemen ondervinden in Afghanistan. De FOD roept alle Belgen ter plaatse op om zo snel mogelijk contact op te nemen.

De situatie in Afghanistan is op 24 uur tijd helemaal veranderd, zegt Buitenlandse Zaken. De FOD kreeg de afgelopen uren 47 vragen van Belgen ter plaatse en een twintigtal familieleden. Contactpunt is de ambassade in Islamabad (Pakistan).

“We bekijken de situatie geval per geval. De situatie ter plaatse is zeer chaotisch, duizenden mensen zitten vast op de luchthaven van Kaboel”, luidt het. “We proberen zo pragmatisch mogelijk na te denken, met alle middelen die er zijn en in samenwerking met onze internationale partners.” Belgen ter plaatse worden dringend gevraagd om contact op te nemen.

België adviseert al een tijd aan landgenoten om Afghanistan - waar de taliban de macht grijpen - te verlaten. Duizenden Afghanen zijn maandag afgezakt naar de van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Ze proberen hun land te ontvluchten. Door de chaos op de luchthaven zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Alle commerciële vluchten vanop de luchthaven van Kaboel zijn wegens de chaos geannuleerd.