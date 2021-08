Johnny Depp vindt dat hij geboycot wordt door Hollywood

“Er word in Hollywood afstand van me gehouden”, zegt Johnny Depp (58). In een interview met ‘The Sunday Times’ zegt hij dat hij geboycot wordt.

De acteur promoot momenteel zijn nieuwe film Minamata. Die wordt voorlopig alleen uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, nog niet de Verenigde Staten. En het was al lang wachten op de release omdat filmmaatschappij MGM zich niet wilde wagen aan een film met Depp. Tot ergernis en onvrede van Depp zelf. “De boycot van Hollywood… tja. Ik kijk alleen maar vooruit en zal ervoor zorgen dat de waarheid aan het licht komt. ” Hij werd al bedankt als Captain Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean-films en mag ook Grindelwald niet meer spelen in de Fantastic beasts-reeks.

Johnny Depp kwam de laatste maanden vooral in het nieuws door het proces dat hij aanspande tegen The Sun. Hij klaagde de Britse tabloid aan nadat ze hem een “wife beater” had genoemd, omdat Depps ex-vrouw Amber Heard volhield dat hij haar sloeg en mishandelde. Tot twee keer toe verloor de acteur deze zaak in het Verenigd Koninkrijk. Depp heeft nu in de VS een zaak aangespannen tegen zijn ex om alsnog zijn gelijk te halen.

Toch heeft niet de hele filmwereld hem afgeschreven. De organisatoren van het Spaanse filmfestival San Sebastian Fest hebben onlangs besloten om Depp in september een oeuvreprijs te schenken. Ook de beslissing botste evenwel op protest.