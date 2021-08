Na Blankenberge wordt nu ook in De Panne burgemeester opzijgezet: “Het schip is stuurloos”

De Panne - In het Plopsa Hotel hebben oud-burgemeester Ann Vanheste (Vooruit) en schepen Cindy Verbrugge (N-VA) de nieuwe bestuursmeerderheid van De Panne aangekondigd.

“Het schip is stuurloos geworden”, sprak Vanheste maandagvoormiddag op een persconferentie in het Plopsa Hotel. Daar stelde ze zichzelf voor als kandidaat-burgemeester. De huidige burgervader Bram Degrieck (Plan B) wordt zo dus opzijgeschoven.

“De laatste maanden bleek al meermaals dat de meerderheid van het zetelende schepencollege aan het afbrokkelen was”, zei Vanheste. “Af en toe had een agendapunt de gedoogsteun van de minderheid nodig om aanvaard te worden. Bij sommige gemeenteraadsleden van de meerderheid sijpelde het vertrouwen in hun college stelselmatig weg.” (Lees verder onder de foto)

Dit wordt het nieuwe bestuur van De Panne. Foto: ptb

Cindy Verbrugge (N-VA) speelt een sleutelrol in de nieuwe meerderheid van Vanheste. In de huidige bestuursploeg stond de schepen haar bevoegdheid Toerisme af aan burgemeester Bram Degrieck. Nu wil ze zich als tweede schepen in de nieuwe bestuursploeg opnieuw inzetten voor het toeristische beleid in De Panne. “Wij willen alvast geen logiestaks. Zo’n taks zou de ondernemers vanaf 2022 400.000 euro kosten, een regelrechte schande.”

Reactie op Facebook-Live

Huidig burgemeester Bram Degrieck reageerde kort. “Onze fracties vernemen de stappen die de oppositiepartij Lijst Burgemeester, N-VA en raadslid Marc Hauspie hebben gezet. We laten de administratieve diensten van het lokaal bestuur De Panne bekwaam haar werk doen: een gemeenteraad dient te worden samengeroepen. Bij het versturen van de agenda voor deze gemeenteraad dienen de nodige stukken, zoals de motie en akte, te worden bijgevoegd. Deze stukken zullen grondig geanalyseerd worden en zullen onze reactie op het initiatief van de protagonisten bepalen. Onze reactie zal morgen, dinsdag 17 augustus worden medegedeeld aan de pers tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van De Panne, om 11 uur. Deze persconferentie zal tevens middels een Facebook-live sessie kunnen worden gevolgd door de bevolking van onze prachtige gemeente. Wij zullen ons verder van elke commentaar onthouden.”

Zondag raakte al bekend dat ook in Blankenberge een nieuwe meerderheid gevormd is. Daar moet burgemeester Daphné Dumery (N-VA) plaats ruimen voor Björn Prasse (Open VLD). Daarmee werd voor het eerst gebruikgemaakt van een nieuw decreet dat lokale besturen democratischer moet maken.