Nantes-coach doet opvallende bekentenis over transfer Osman Bukari: “We hebben geen scoutingscel, vrienden hebben hem getipt”

Opvallende persconferentie vorige week in Frankrijk. Daar werd Nantes-coach Antoine Kombouaré gevraagd naar de transfer van Osman Bukari, die wordt gehuurd van AA Gent. Kombouaré kwam daarop met een opvallende bekentenis naar buiten.

Hoe de club bij Bukari was uitgekomen, wilde een journalist op de persconferentie graag weten. “We hebben geen scoutingscel”, vertelde Kombouaré doodleuk. “Een paar vrienden vertelden mij over hem en zeiden dat we hem eens moesten bekijken. Daarna hebben we een bod gedaan.” Saillant detail: Mogi Bayat is een van de makelaars die de transfer van Bukari naar Nantes mee mogelijk maakte.

"On n'a pas de cellule de recrutement. Ce sont les copains qui ont appelé pour #Bukari". C'est vraiment le fonctionnement d'un club de Ligue 1 en 2021 ça ? #FCNantes pic.twitter.com/pDpq9ooN8R — Maxime Buchot (@buchotm) August 13, 2021

De afgelopen maanden was er veel te doen rond de invloed van Bayat en Bakari Sanogo, een andere spelersmakelaar, bij Nantes. Zo droegen de fans van Nantes al eens een doodskist rond het stadion om de club spreekwoordelijk ten grave te dragen. Na het behoud van Nantes gingen Bayat en Sanogo de kist opgraven. Een staaltje provocatie dat kan tellen.