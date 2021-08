Koni De Winter maakt indruk bij Juventus: Massimiliano Allegri wil jonge Belg bij A-kern houden

Opvallend nieuws uit Italië: Massimiliano Allegri wil Koni De Winter (19) graag bij de A-kern van Juventus houden. In de voorbereiding mocht de jonge Belg meetrainen met de eerste ploeg van Juve. In die ‘proefperiode’ heeft De Winter klaarblijkelijk indruk gemaakt op zijn coach.

Enkele weken geleden passeerde de naam van De Winter nog de revue bij Club Brugge als vervanger van Odilon Kossounou. Blauw-zwart haalde uiteindelijk de Fransman Stanley Nsoki binnen om de verdediging te versterken.

De Winter bleef ondertussen meetrainen én wedstrijden spelen met de A-ploeg van Juventus. In zijn eerste oefenmatch, tegen Cesena, was de verdediger zelfs goed voor een doelpunt. In de pikorde bij Juventus zou De Winter de vijfde verdediger worden na De Ligt, Chiellini, Bonucci en Rugani.