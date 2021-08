Dit is de huidige situatie in Afghanistan

Nu de president van Afghanistan vluchtte en de taliban een Islamitisch Emiraat installeerde blijft het land achter in chaos en onrust. Dit is de huidige stand van zaken.

Doden in chaos om land te ontvluchten

De internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel die door 5000 Amerikaanse militairen wordt bewaakt, is een grote chaos. Duizenden mensen zijn toegestroomd die zo snel als mogelijk het land willen verlaten. In de chaos vielen vijf doden. Een ooggetuige zegt dat hij heeft gezien dat de stoffelijke resten van vijf mensen op een auto zijn geladen. Een andere getuige zei dat het niet duidelijk is of de slachtoffers zijn omgekomen door geweerschoten of tijdens een stormloop. De Amerikaanse krant Wall Street Journal heeft melding gekregen over drie mensen en schrijven dat deze werden doodgeschoten. Voorlopig hebben Amerikaanse gezaghebbers nog geen commentaar gegeven op de sterfgevallen.

Discussie over verantwoordelijkheid Joe Biden

De Amerikaanse oud-president Donald Trump vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de taliban. In een verklaring zei Trump zondag dat het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontkent dat de president in de fout ging. Volgens het hoofd van de Amerikaanse diplomatie hebben de Verenigde Staten hun doelstellingen van de oorlog in Afghanistan bereikt. “Dit is niet Saigon”, zei Blinken.

China en Rusland zoeken contact met nieuw regime

China zal zijn ambassadepersoneel niet evacueren uit Kaboel. “De Chinese ambassade heeft verschillende facties in Afghanistan verzocht om de veiligheid van Chinese burgers, Chinese instellingen en Chinese belangen te waarborgen”, klinkt het.

De Russen gaan nog een stap verder. De Russische ambassadeur in Kaboel zal dinsdag een ontmoeting hebben met de taliban. “De Russische ambassadeur Dmitri Zhirnov staat in contact met vertegenwoordigers van de taliban. Morgen zal hij hun veiligheidscoördinator ontmoeten”, zo deelde Kabulov mee. Er zal onder meer gesproken worden over een externe bescherming van de Russische diplomatieke missie in Kaboel.De afgevaardigde van het Kremlin wilde nog geen uitspraak doen over een eventuele erkenning van het talibanregime in Afghanistan. “Of er al dan niet een erkenning komt, zal afhangen van de handelwijze van het nieuwe regime”, klonk het. “We zullen nauwlettend in het oog houden of het land in de nabije toekomst op verantwoorde wijze zal worden bestuurd.”

En in België

Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen 24 uur tientallen vragen gekregen van Belgen die problemen ondervinden in Afghanistan. Dat zegt de woordvoerder maandag. De FOD roept alle Belgen ter plaatse op om zo snel mogelijk contact op te nemen. De situatie in Afghanistan is op 24 uur tijd helemaal veranderd, zegt Buitenlandse Zaken. De FOD kreeg de afgelopen uren 47 vragen van Belgen ter plaatse en een twintigtal familieleden. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) liet weten dat ze een aantal vliegtuigen en militairen (non combattant) wil sturen bij het organiseren van een evacuatie vanaf de luchthaven van Kaboel.

Een terugkeerstop voor Afghanistan wil hij niet inlassen. Maar dat is ook niet nodig, vindt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Je hebt geen algemene terugkeerstop nodig om te beseffen dat bij iedere individuele beoordeling artikel 3 EVRM (‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’’, nvdr.) een gedwongen terugkeer naar Afghanistan wellicht nog lang onmogelijk zal maken”, schrijft de staatssecretaris op Twitter. Met andere woorden: je kunt niemand terugsturen naar Afghanistan omdat hij of zij daar zeker in een onveilig land zou terechtkomen.