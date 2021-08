El Muro blijft nog wat langer staan: Thibaut Courtois verlengt zijn contract bij Real Madrid

Thibaut Courtois heeft zijn contract bij Real Madrid, dat afliep in 2024, verlengd. De Belgische doelman is nu tot en met 2026 verbonden aan de Koninklijke.

De contractverlenging van Courtois is in eerste instantie een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan het succes van Real Madrid de afgelopen jaren. Daarnaast is Courtois een van de spelers die tijdens de coronacrisis loon inleverde om de club te steunen en de renovatie van het Santiago Bernabeu mogelijk te maken. Daarvoor wil Real zijn keeper nu tegemoetkomen met een langer contract.

De 29-jarige Courtois is sinds augustus 2018 doelman van Real Madrid. In die periode kwam hij tot 130 officiële duels voor de Madrilenen. 52 keer hield hij zijn netten schoon. In 2020 veroverde hij de Spaanse titel met de Koninklijke. Vorig seizoen moesten Courtois en co stadsrivaal Atlético laten voorgaan.

Op zijn website reageerde Courtois zelf ook al op de contractverlenging. “Mijn vrienden en familie vroegen me onlangs waar ik de komende jaren zou willen spelen. Eigenlijk is mijn antwoord nog altijd hetzelfde als toen ik een kleine jongen was: Real Madrid. Mijn contract bij de beste ploeg ter wereld met twee jaar verlengen, maakt die kinderdroom alleen maar zoeter.”

“Dit is een eer”, gaf de Rode Duivel ook aan. “Real Madrid is mijn thuis. Deze contractverlenging is een beloning voor mijn inspanningen en moedigt me aan om nog harder te werken. Ik zal elke match aanvatten alsof er een trofee op het spel staat. Dat verdienen deze club en de fans.”