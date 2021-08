SJOTCAST #4. “Terwijl Antwerp-voorzitter Gheysens doodleuk Radja haalt, kampt Beerschot met een groot gebrek aan kwaliteit”

De Jupiler Pro League draait weer op volle toeren. En dus ook Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee doorheen de Belgische voetbalvelden. In aflevering 4 wordt Yanko verliefd op onze noorderburen, zat chef voetbal Ludo Vandewalle ei zo na op de schoot van Lionel Messi en doet Lars het verhaal van de pronostiek van Eddy Merckx.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten.

