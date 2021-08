Thorgan Hazard en Axel Witsel komen niet ongeschonden uit openingswedstrijd met Borussia Dortmund

Thorgan Hazard en Axel Witsel startten afgelopen weekend beiden in de basis tijdens de 5-2-overwinning tegen Eintracht Frankfurt. Alleen zijn de twee Rode Duivels niet ongeschonden uit de strijd gekomen.

“Thorgan Hazard is out voor de Supercup”, vertelde Dortmund-trainer Marco Rose na de match tegen Frankfurt. “Hij heeft zich geblesseerd tijdens de wedstrijd maar is daarna blijven verder spelen.”

Ook over Axel Witsel had Rose minder nieuws te melden. “Axel is teruggekomen van het EK en heeft daarna maar anderhalve week getraind. Zijn lichaam vertoont een reactie. We zullen dus moeten zien wat er mogelijk is voor de Supercup.”