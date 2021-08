Brandweerman raakt ernstig gewond na ongeval met autopomp in Deurne

Deurne - Een autopomp van Brandweer Zone Antwerpen was maandagmiddag onderweg naar een interventie in Deurne, toen de wagen plots uitgleed over de natte tramsporen en tegen een trampaal terecht kwam. In de wagen zaten zes brandweerlieden. Een van hen zat gekneld en kon door zijn collega’s bevrijd worden. Zijn toestand is stabiel.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12 uur ter hoogte van de August van de Wielelei in Deurne. Een autopomp met zes brandweerlieden van Brandweer Zone Antwerpen was onderweg naar een uitslaande woningbrand op de Ruggeveldlaan in Deurne. Een ouder koppel raakte hierbij gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een technisch defect aan de droogkast.

Als prioritair voertuig reed de autopomp op de vrije trambedding. De brandweerwagen had juist een tram voorbijgestoken, maar door de regen waren de tramrails zeer glad geworden en gleed de wagen uit tegen een trampaal.

“Een van de zes brandweerlieden zat gekneld in de wagen”, zegt Jasmien O, woordvoerster van Brandweer Zone Antwerpen. “Hij kon door zijn collega’s worden bevrijd. Over de toestand waarin hij verkeert weten we voorlopig weinig, maar hij zou stabiel zijn en niet in levensgevaar verkeren.”

De vijf andere brandweerlieden werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Commandant Bert Brugghemans van Brandweer Zone Antwerpen kwam persoonlijk ter plaatse om zijn brandweerlieden te steunen.

Tijdens de interventie was er geen tramverkeer mogelijk. Ook het autoverkeer werd tijdelijk omgeleid. De autopomp is intussen getakeld en de weg is weer vrijgemaakt.

