59-jarige man uit het water gehaald en gereanimeerd vlak bij Gentse Baudelopark

Gent - De hulpdiensten zijn maandag opgeroepen nadat een 59-jarige man in de problemen raakte tijdens een boottochtje en in het water belandde aan de Sint-Jorisbrug in Gent, vlakbij het Baudelopark. Wat er gebeurd is, is nog onduidelijk.

Volgens de eerste informatie is de opvarende van een vaartuig in de problemen gekomen en in en uit het water gehaald zijn moeten worden. Getuigen zagen hoe een persoon gereanimeerd moest worden op het droge.

De politie bevestigt dat een 59-jarige man uit Halle gereanimeerd moest worden. “De man was bezig met een boottochtje op de binnenwateren en is in het water terechtgekomen”, zegt een woordvoerder.

Of het om een botsing of een ongeval gaat, is nog niet duidelijk. Foto: MDD

Of het om een botsing of een ongeval gaat, is nog niet duidelijk. Meer details over de omstandigheden en hoe de man in het water terechtkwam moeten nog onderzocht worden.

De man werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd. Familie wordt ter plaatse ondersteund door de politie. De omstandig De straten in de omgeving van de Sint-Jorisbrug zijn afgesloten door de politie.