Chaos op luchthaven Kaboel: mensen klampen zich vast aan vertrekkende vliegtuigen

De chaos op de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is ongezien. Heel wat Afghanen zijn maandag naar de luchthaven afgezakt om te vluchten. Sommigen zijn zo wanhopig dat ze zich vastklampen aan vertrekkende vliegtuigen. Op amateurbeelden is te zien hoe drie mensen naar beneden storten tijden het opstijgen.

Het is een Afghaanse journalist die in Kaboel filmde hoe een vliegtuig na het opstijgen mensen verloor. De beelden circuleren op Twitter en konden nog niet bevestigd worden door officiële bronnen. De drie verstekelingen zouden zich hebben vastgeklampt aan het landingsgestel van het militaire vliegtuig dat vertrok. De drie konden zich kennelijk niet in veiligheid brengen want ze vielen opnieuw naar beneden. Ze zouden later zijn teruggevonden op daken. Een video toont hoe bewoners de lichamen proberen te bergen.

Er zouden op de luchthaven zelf ook nog eens vijf slachtoffers gevallen zijn tijdens het tumult. Het is niet duidelijk of ze stierven door schoten die gelost werden of dat ze vertrappeld werden in de paniek.

Momenteel vliegen er geen commerciële vluchten meer vanuit Kaboel. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere westerse landen zijn bezig met het evacuëren van hun landgenoten.

Opgepast, de beelden zijn schokkend.