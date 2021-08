Kern komt maandagavond bijeen om knopen door te hakken over Afghanistan

Het kernkabinet komt maandagavond samen op vraag van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) om zich te buigen over de situatie in Afghanistan. Dat schrijft ‘Le Soir’.

Minister Wilmès wil Buitenlandse Zaken, Asiel en Migratie en Defensie goed op elkaar afstemmen. Zo’n 47 landgenoten zitten voorlopig nog vast in Afghanistan en moeten geëvacueerd worden. Daarnaast zijn er nog iets meer dan 20 Afghanen die in dienst waren van ons land, die eveneens in veiligheid gebracht moeten worden. Voor die mensen moet er dus een oplossing gezocht worden, zegt de minister aan Le Soir.

Sinds 7 augustus geldt er een formele vraag aan landgenoten in Afghanistan om terug te keren. Daar werd volgens de minister weinig of niet op gereageerd. Tot zaterdag was er zelfs niemand die om hulp vroeg.

LEES OOK. Chaos op luchthaven Kaboel: mensen klampen zich vast aan vertrekkende vliegtuigen