Radja Nainggolan nu ook officieel voorgesteld bij Antwerp: “Motivatie om mijn naam groter te maken in België”

Antwerp heeft Radja Nainggolan maandag nu ook officieel voorgesteld aan de pers. Nainggolan wil na zijn carrière in Italië nu naar eigen zeggen in ons land iets neerzetten, maar ook de passie die hij bij Antwerp voelt is belangrijk. “Ik vertegenwoordig hier Antwerpen, mijn stad, en dat is een extra motivatie voor mij”, aldus ‘Il Ninja’.

LEES OOK. Daar is hij dan: toptransfer Radja Nainggolan traint voor het eerst mee bij Antwerp

Nainggolan liet eerder al optekenen dat het Antwerp-voorzitter Paul Gheysens was die hem persoonlijk overtuigde. “De voorzitter en de mensen hier zijn heel gemotiveerd”, herhaalde Nainggolan maandag. “Als ik ‘economisch’ gekozen had, was ik naar Turkije gegaan. Maar ik ben er 33 en heb voor grote clubs gespeeld, maar nooit in België. Het is een motivatie om mijn naam wat groter te maken in België zelf.”

Nainggolan verlaat Inter, waar volgens hem “de stress te groot aan het worden was”. Bij Antwerp komt hij echter ook bij een club met titelambities terecht. “Hier heeft men inderdaad ook ambitie, maar het is relaxter”, vindt Nainggolan. “Zelf voel ik trouwens geen stress, dat maakt geen deel uit van persoonlijkheid. Ik wil deze club gewoon nog groter maken dan ze nu al is. Dit is het juiste project om deel van uit te maken.”

Wanneer het publiek Nainggolan voor het eerst in actie zal kunnen zien, is nog niet duidelijk. “Ik heb de voorbereiding bij Inter meegemaakt, maar daarna heb ik acht dagen stilgelegen omdat ik zonder club zat”, zegt hij. “Ik heb dan enkele dagen vakantie genomen. Ik denk dat ik nu aan 70 procent van mijn kunnen zit, maar zelfs als ik aan 20 procent zou zitten en de trainer vraagt mij om te spelen, zou ik dat doen.”