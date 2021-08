Marc Coucke neemt uitzendkantoor MaisonRouge over

Marc Coucke neemt via zijn investeringsvehikel Alychlo een meerderheidsbelang in uitzendkantoor MaisonRouge. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De CEO van MaisonRouge krijgt een coördinerende rol boven de vrijetijdsinvesteringen van Coucke.

MaisonRouge levert hospitalitypersoneel aan onder meer voetbalclubs en evenementen. Het gaat voor het grootste deel om studentenjobs, zoals barpersoneel, parkingmedewerkers en promotieteams. Het bedrijf bestaat sinds 2008 en heeft kantoren in Gent, Antwerpen en Brussel.

Hoeveel Coucke investeert en hoe groot zijn participatie wordt, geven de partijen niet vrij. Oprichter en CEO Olivier Saverys behoudt een belangrijk belang, zegt hij. Saverys liep enkele maanden stage bij Alychlo toen de evenementensector stil lag door de coronacrisis. Dat leverde hem een deal met Coucke op. “De puzzelstukken vielen in elkaar”, zegt Saverys.

MaisonRouge leverde al personeel aan verschillende bedrijven van Coucke, waaronder Pairi Daiza en RSC Anderlecht. De partners gaan op zoek naar meer synergieën. Concreet zijn die nog niet.

Niet alleen investeert Coucke in zijn bedrijf, het is de bedoeling dat Saverys uiteindelijk ook een coördinerende rol gaat spelen in het vrijetijdsimperium dat Coucke aan het opbouwen is. Saverys zal de link worden tussen die verschillende activiteiten en synergieën zoeken, legt hij uit. Coucke heeft onder meer dierenpark Pairi Daiza, skihallenuitbater SnowWorld, verschillende horecazaken en voetbalclub RSC Anderlecht in zijn portefeuille.

LEES OOK. Supersnelle strijkservice, valets en schoenlepels: het verschil tussen een vier- en vijfsterrenhotel is subtiel maar aan strikte regels gebonden