Slachtoffers overstromingen kunnen twee maanden gratis openbaar vervoer gebruiken

Mensen die bij de overstromingen van midden juli hun huis zijn kwijtgeraakt of hun vervoermiddel, kunnen vanaf 25 augustus tot eind oktober gratis met het openbaar vervoer reizen in het hele land. Ze kunnen daarvoor een “Vrijkaart Solidariteit” aanvragen bij hun gemeentebestuur.

Het gaat om een initiatief van de openbaarvervoermaatschappijen NMBS, De Lijn, TEC en MIVB, in overleg met de federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, zo staat in een persbericht dat de NMBS maandag uitstuurde.

De maatschappijen zijn zich naar eigen zeggen bewust van de mobiliteitsproblemen na de overstromingen, “vooral met de start van het schooljaar in het verschiet”.

Met de vrijkaarten “geven we hopelijk een beetje vrijheid en mobiliteit terug aan wie dat hard nodig heeft”, vult federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) op Twitter aan.

@NMBS, @STIBMIVB, @LeTEC_Wallonie en @delijn slaan de handen in elkaar en geven de slachtoffers van de #overstromingen een gratis Vrijkaart Solidariteit.

Bedankt voor de samenwerking. Zo geven we hopelijk een beetje vrijheid en mobiliteit terug aan wie dat hard nodig heeft. — Gilki (@GeorgesGilkinet) August 16, 2021

De vrijkaarten zijn beschikbaar vanaf 25 augustus. Ze zullen geldig zijn op de volledige netten van NMBS, De Lijn, TEC en MIVB, tot en met 31 oktober 2021. Nadien volgt een evaluatie.

Wie denkt in aanmerking te komen, moet aan aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Dat beslist over de toekenning ervan en levert de vrijkaart ook af.

In Wallonië zullen inwoners van 202 gemeenten zo’n “Vrijkaart Solidariteit” kunnen aanvragen. Dat zijn de gemeenten waarin de overstromingen als ramp erkend werden.

In Vlaanderen loopt de procedure tot erkenning nog, zegt Arthur Orlians, woordvoerder van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Er is dus nog geen lijst van gemeenten waarvan de inwoners in aanmerking komen. Maar de criteria zijn duidelijk: de aanvrager moet wonen in een door de overstromingen getroffen gemeente, en daarnaast moet zijn of haar woning onbewoonbaar zijn verklaard en/of het vervoermiddel (auto, motor, fiets) onbruikbaar zijn geworden door het noodweer.

Wie in Brussel met een vrijkaart de metro wil gebruiken, zal eerst langs een MIVB-loket moeten passeren.

De openbaarvervoermaatschappijen laten nog weten dat wie door de overstromingen geen bruikbare MOBIB-kaart meer heeft, gratis een nieuwe kan krijgen met daarop het abonnement of de trajecten die op de eerdere kaart stonden. Dat kan door langs te gaan aan een verkooppunt van de maatschappij waar de kaart was gekocht.