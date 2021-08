Na terugtrekking uit Super League: Manchester City en acht andere clubs opnieuw toelaten tot ECA

Negen van de twaalf clubs zijn ruim vier maanden na het stuklopen van de Football Super League (SL) weer toegelaten tot de International Club Association (ECA). Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, die blijven vasthouden aan het idee van een competitie die kan concurreren met de Champions League, blijven buiten de belangenorganisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt.

“Dit besluit van het bestuur van de ECA markeert het einde van een betreurenswaardige en turbulente episode voor het Europese voetbal en is in overeenstemming met de niet aflatende focus van de ECA op het versterken van de eenheid in het Europese voetbal”, aldus de belangenorganisatie maandag.

De twaalf rebellenclubs stapten in april bij de oprichting van een Super League direct uit de ECA. Na enkele dagen was de SL al mislukt na felle protesten van de nationale bonden, andere clubs en talrijke supportersgroepen.

De zes Premier League-clubs Manchester City en United, Liverpool FC, Chelsea FC, Arsenal FC, Tottenham Hotspur en verder ook AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid hebben zich uiteindelijk teruggetrokken en boetes geaccepteerd, die soms in de miljoenen liepen.