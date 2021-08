Opnieuw te veel ethyleenoxide gevonden: FAVV roept instant noedelsoep terug

Het federaal voedselagentschap FAVV roept “Hao Hao” - instant noedelsoep met garnalensmaak - van het merk Acecook terug vanwege een te hoog gehalte aan residu van gewasbeschermingsmiddelen ethyleenoxide.

Het gaat om “Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour” van het merk Acecook in een verpakking van 77 gram met vervaldatum 24/09/2022. Het product wordt via verschillende verkooppunten verkocht in België.

Het product wordt uit de verkoop genomen en teruggeroepen van bij de consument. Het FAVV vraagt om de noedelsoep niet te consumeren en het product terug te brengen naar het verkooppunt.

Wie bijkomende informatie wil, kan contact opnemen met het meldpunt van het FAVV via 0800/13.550 of meldpunt@favv.be.

