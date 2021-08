Romelu Lukaku poseert in truitje Chelsea en geeft eerste interview: “Drogba heeft me goed voorbereid”

Met een truitje in de hand hadden we hem al gezien. Nu heeft Romelu Lukaku ook voor het eerste geposeerd ín een truitje van zijn oude/nieuwe club. Chelsea stuurde maandag een filmpje de wereld in van een fotoshoot met zijn nieuwe spits. Verder gaf hij ook zijn eerste interview: “Drogba heeft me goed voorbereid”.

“Onze relatie betekent de wereld voor mij”, vertelt Lukaku over Drogba.” We praten niet zomaar een keer per maand, hé. Ik hoor hem regelmatig. We zitten samen in een groepschat en praten dus geregeld. De voorbije dagen heb ik nog vaker met hem gebeld. Ik had veel vragen over het huidige Chelsea en hij kent nog veel mensen hier. Hij heeft me dus goed voorbereid op mijn transfer. Het is nu zaak om de spelers en coach nóg beter te leren kennen en zo snel mogelijk klaar te zijn om te spelen.”

Lukaku heeft de voorbije jaren ook een stevige revolutie doorgemaakt. “Ik voel me completer. Ik heb mijn kwaliteiten als spits op alle vlakken bijgeschaafd. Dat wil ik ook blijven doen. Beter worden, tot in de details. Ik hoop het team zoveel mogelijk te helpen. Ze moeten op me kunnen rekenen.”